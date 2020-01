Il Movimento 5 stelle ha scelto il candidato alle elezioni suppletive del prossimo 1 marzo a Roma: a correre nel collegio uninomale Roma Centro sarà la giovane attivista Rossella Rendina, unica iscritta ad essersi presentata risultata essere in possesso di tutti i requisiti. "A differenza di quanto comunicato in precedenza, non si procederà alla votazione per le parlamentarie delle elezioni politiche suppletive nella regione Lazio per il collegio uninominale Lazio 1-01 per la Camera dei Deputati della Repubblica in quanto l’unica candidatura pervenuta che ha rispettato tutti i requisiti prevista dal Regolamento di candidatura è quella di Rossella Rendina", così si legge sul Blog delle Stelle.

Elezioni suppletive a Roma: gli altri candidati

Rossella Rendina correrà in un collegio considerato una roccaforte del Partito Democratico e del centrosinistra, dove il Movimento 5 stelle nel 2017 è arrivato solo terzo con il suo candidato. Il centrosinistra ancora non ha scelto il suo candidato: Italia Viva, +Europa e Azione hanno proposto la giornalista Federica Angeli, mentre il segretario del PD Nicola Zingaretti ha proposto il nome di Gianni Cuperlo e un accordo ancora non è stato raggiunto. Anche Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia non hanno ancora trovato un accordo su un nome da candidare per la coalizione di centrodestra. Solo Potere al Popola ha scelto la sua candidata: sarà Elisabetta Canitano.

Elezioni suppletive a Roma: 150.000 romani al voto

Saranno 150.000 i romani chiamati al voto per sostituire il seggio lasciato vuoto alla Camera da Paolo Gentiloni, l'ex Presidente del Consiglio ed esponente del Partito Democratico chiamato a ricoprire il ruolo di Commissario Europe. A votare saranno i cittadini di Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant'Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant'Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Prati, Quartiere Trionfale, Quartiere Flaminio, Quartiere Della Vittoria.