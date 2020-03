Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia del Governo Conte, da oggi siederà in parlamento anche come deputato, avendo vinto le elezioni suppletive che si sono tenute ieri a Roma nel collegio del centro della capitale. "È un successo che premia la coalizione, una vittoria che rafforza il governo", ha dichiarato il ministro nella sede del suo comitato elettorale in via dei Cerchi. Gualtieri ha vinto con il 62,2% dei consensi. Come da previsioni l'astensione è stata molto alta, con solo il 17,6% degli elettori che si è recato alle urne. Lontano il secondo classificato, il candidato del centrodestra Maurizio Leo non supera il 26% dei consensi. Tonfo del Movimento 5 stelle: la candidata Rossella Rendina si ferma al 4,3%.