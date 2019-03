Ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata in visita nel III Municipio di Roma dove ha visitato un nuovo centro antiviolenza, che si trova proprio alle spalle della sede municipale di piazza Sempione. Un momento che è stato anche occasione per un incontro con l'amministrazione di centrosinistra guidata da Giovanni Caudo e uno scambio di opinioni con l'Osservatorio No Tmb, che ha consegnato una lettera alla prima cittadina. Nella missiva, rivolta anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, comitati e cittadini che per anni – fino a quando non è andato a fuoco sprigionando una nube tossica sulla città – hanno sofferto convivendo con l'impianto di trattamento di rifiuti di via Salaria, chiedono di mettere la parola fine una volta per tutte su questa vicenda procedendo con il ritiro dell'AIA, ovvero l'autorizzazione che permette che il sito possa ancora essere destinato a ospitare un'impiantistica dedicata al trattamento e allo smaltimento dell'immondizia, oltre alla bonifica e al "cambio di destinazione d’uso dell’area da definire anche attraverso un vero percorso partecipato.

"L'idea è quella di destinare l'area a un centro direzionale. Non c'è in alcun modo da parte nostra, o da parte di Ama, la volontà di utilizzarlo come centro di trattamento o di stoccaggio, temporaneo o qualsiasi altra cosa sui rifiuti. – ha spiegato Raggi sollecitata dall'assessore Christian Raimo che per anni si è battuto contro l'impianto – È un'area che non doveva neanche essere aperta, è sbagliato il concetto di un impianto di trattamento rifiuti vicino alle case. Ce lo siamo ritrovati tutti quanti e la nostra idea era di arrivare a chiuderlo più velocemente possibile. Adesso con Ama stiamo lavorando sul post Tmb Salario, ma non c'è nessuna intenzione di riaprirlo ora capiremo con i tecnici quale strumento amministrativo utilizzare".

Parole che non bastano a chi per anni ha convissuto una puzza nauseabonda, preoccupandosi per la salute propria e dei suoi cari, e che ora non solo vuole vedere atti concreti, verificabili degli impegni annunciati dalla politica, ma chiede anche un risarcimento per il territorio. Spiega Christian Raimo a Fanpage.it il punto di vista dell'Osservatorio: "Il futuro dell'area va deciso assieme ai cittadini dopo tutto quello che hanno subito per colpa del menefreghismo delle istituzioni, e il ritiro dell'AIA è un atto che si può fare anche subito, ma serve la volontà politica. La sindaca ha preso degli impegni finalmente che hanno valore istituzionale, ma finché non vedremo fatti concreti e non rassicurazioni a parole continueremo a tenere alta l'attenzione: purtroppo i cittadini hanno imparato a loro spese che le promesse troppo spesso rimangano tali".

Tmb Salario: il testo integrale della lettera consegnata alla sindaca Virginia Raggi: