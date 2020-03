I dati aggiornati sul contagio da coronavirus nel Lazio di oggi, giovedì 26 marzo, registrano 173 casi accertati in più rispetto a ieri. Il totale dei casi attualmente positivi è di 1675 pazienti, tra questi, 805 si trovano ricoverati in ospedale, non in terapia intensiva, 101 in terapia intensiva. 769 sono le persone in isolamento domiciliare, mentre a 131 si attesta il totale dei guariti. I morti sono 95. Ieri Nerola è diventata ‘zona rossa' per i troppi contagi registrati: ben 72 su 2mila abitanti. Si tratta di anziani e operatori sanitari della casa di riposto Santissima Maria Immacolata. La Regione Lazio ha svuotato la struttura e ha disposto il trasferimento di tutti gli ospiti. Nel frattempo, fino all'8 aprile nessuno potrà entrare o uscire dalla città se non per motivi urgenti. Buone notizie arrivano invece da Fiumicino, dove la prima famiglia del Lazio risultata positiva al coronavirus è completamente guarita.

Morto un ragazzo di 33 anni per coronavirus

La seconda giovane vittima del Lazio positiva al coronavirus è un ragazzo di trentatré anni del Montenegro, morto all'ospedale Lazzaro Spallanzani. Data l'età, sulla salma è stata disposta l'autopsia, per fare chiarezza sulle cause che hanno portato al decesso, per capire se avesse patologie pregresse che possano aver agevolato il virus a far precipitare le sue condizioni di salute, fino a condurlo alla morte. Ora è lui il paziente più giovane deceduto nel Lazio durante l'epidemia. Prima è morto Emanuele Renzi, trentacinque anni, di Cave. Il coronavirus se l'è portato via la notte tra il 21 e il 22 marzo scorsi, in un letto dell'ospedale di Tor Vergata, a seguito di una grave crisi respiratoria che non gli ha purtroppo lasciato scampo.