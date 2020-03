in foto: Foto di repertorio

All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è guarito uno dei sei bambini positivi al coronavirus. Gli altri cinque bimbi contagiati, fa sapere la Regione Lazio, sono in buone e stabili condizioni. "Continuano ad essere in aumento i guariti che nelle ultime 24 ore nel Lazio salgono di 24 unità arrivando a 155 totali, guarisce anche uno dei bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù", ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, al termine della consueta riunione della task force regionale con i direttori di tutte le asl.

In Italia circa 300 bambini positivi a Covid-19: nessuno è grave

In Italia ci sono al momento circa 300 bambini positivi a Covid-19. Tra i piccoli pazienti non ci sono casi gravi, nessuno è ricoverato in terapia intensiva e nessuno è morto. "Grazie alle vaccinazioni hanno un sistema immunitario allenato a rispondere agli stimoli dei microrganismi. Questo deve rasserenare moltissimo genitori e nonni. Devono sapere che non e' un problema pediatrico, quando ci sono sintomi va interpellato il pediatra e con lui stabilire il da farsi. Ma al momento il Coronavirus di per sé non rappresenta un problema per i bambini", ha dichiarato il presidente della Società italiana di pediatria (Sip) Alberto Villani. Le rarissime forme gravi di infezione (pari a circa il 6 per cento di tutti i casi pediatrici) "non erano forme più gravi di quelle causate da altre infezioni respiratorie, da noi ben più diffuse, come il virus sinciziale o lo stesso virus influenzale".