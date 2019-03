Stadio della Roma: arrestato Marcello De Vito del Movimento 5 stelle per corruzione

Terremoto politico nella capitale, è stato arrestato questa mattina il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Marcello De Vito. Al suo secondo mandato in Campidoglio è il presidente dell’assemblea Capitolina. Per lui l’accusa è quella di corruzione in relazione alla costruzione dello stadio della Roma.