A 40 giorni dallo spettacolare (e costosissimo) sgombero del ghetto dell'ex Penicillina su via Tiburtina, alcune decine di persone sono nuovamente entrate nel relitto industriale che fino a un mese e mezzo fa ospitava centinaia di senza fissa dimora, per lo più migranti regolarmente presenti sul territorio nazionale, ma anche cittadini italiani senza più un po' posto dove vivere. A raccontarlo è un video reso pubblico dall'agenzia Dire che ha mandato su tutte le furie la sindaca Virginia Raggi che ha immediatamente reagito con un tweet: "Sono stati spesi soldi pubblici, impegnati uomini e risorse. E ora c'è il rischio di dover ricominciare da capo. Dopo sgomberi occorre sorveglianza". La frecciata sembra diretta al ministro dell'Interno Matteo Salvini, in prima fila durante le operazioni di allontanamento degli abitanti. Ma quello che la sindaca sembra non sapere è che lo stabile è affidato alla custodia del IV Municipio e quindi dell'amministrazione capitolino.

"È qui che sbagli Sindaca Virginia Raggi. Prima degli sgomberi occorrono soluzioni. Le persone non scompaiono nel nulla". Reagisce al tweet il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. E basta seguire la cronaca cittadina per verificare che quanto previsto da associazioni e attivisti prima dello sgombero si è puntualmente verificato: lo sgombero dell'ex Penicillina ha provocato il proliferare di nuove occupazioni ai margini della città. La scorsa settimana uno sgombero in zona Tor Cervara, poco distante dalla fabbrica abbandonata, ha coinvolto oltre cinquanta persone, quasi tutte provenienti dall'ex Penicillina. Intanto la prefettura lo scorso venerdì ha stilato una nuova lista di immobili da sgomberare con "priorità", con il rischio di aggravare la questione sociale nella capitale.