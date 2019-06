A Roma non ci sarà nessun nuovo caso Marino. È questo il messaggio che arriva dal Nazareno, dove oggi pomeriggio si è svolto un incontro tra Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, e il capo della segreteria politica di Nicola Zingaretti Marco Miccoli. Presente anche Enzo Foschi, vicepresidente dei dem nel Lazio. Il faccia a faccia arriva dopo lo strappo consumato ieri nel parlamentino di piazza Sempione dove la maggiora parte del gruppo del Pd ha votato un emendamento con Lega e Fratelli d'Italia, in merito all'istituzione di una Casa dei Diritti e delle Differenze di Genere. Un atto che Caudo aveva definito come "politicamente ostile contro il presidente e il lavoro della giunta", un voto arrivato dopo mesi di tensioni e che ha aperto lo scenario di una crisi che metterebbe fine a un laboratorio amministrativo di centrosinistra che sta attirando attenzioni anche a livello nazionale, riproponendo lo spettro del trauma già vissuto dall'elettorato del centrosinistra con la fine dell'amministrazione Marino dal notaio.

"Sia Miccoli che Foschi hanno fortemente censurato il comportamento degli esponenti del Partito Democratico, che si sono resi responsabili di un atto che lo stesso presidente Caudo. L'incontro si è concluso con la volontà comune di mettere in campo tutte le iniziative possibili per assicurare che si verifichino tutte le condizioni per dare continuità all’esperienza amministrativa anche per il suo indubbio valore cittadino. Al termine dell'incontro Miccoli e Foschi hanno invitato il presidente Caudo a proseguire convintamente l'azione di governo", fanno sapere dal quartier generale dem tramite agenzia.

Intanto già questa mattina era arrivato un comunicato dai toni concilianti da parte del Partito Democratico del III Municipio: "Siamo sempre stati leali nell'azione di governo del III Municipio che ci sta consentendo di produrre un cambiamento apprezzato dai cittadini del nostro territorio. Continueremo uniti a sostenere lui e la nostra Giunta". Domani un'assemblea chiamata da Giovanni Caudo in piazza Sempione per chiarire quanto accaduto e stabilire come andare avanti.