Due arresti per la morte di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata senza vita all'interno di uno stabile abbandonato in via dei Lucani, stuprata da un gruppo di uomini che prima l'avrebbero indotta a consumare stupefacenti per poi ucciderla. Si tratta di cittadini senegalesi Mamadou Gara, 26 anni e Brian Minteh di 43 anni. L'accusa di cui devono rispondere è di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario. Ancora ricercati altri presunti complici le cui identità sarebbero ancora ignote agli agenti della Mobile e del commissariato San Lorenzo che indagano sulla morte della giovane di Cisterna di Latina: la paura è che sentendo il cerchio stringersi si siano allontanati dalla città.

Ancora da chiarire cosa sia accaduto la notte tra venerdì e sabato scorso. Desirée, che vive a Cisterna con la mamma e la sorella più piccola, aveva mentito alla famiglia arrivando nella capitale con un'amica. Qui si era recata a San Lorenzo, cercando probabilmente di acquistare degli stupefacenti nelle vie del quartiere della movida giovanile e universitaria della città. Forse con l'amica era stata convinta a entrare nel rudere con il gruppo di pusher. L'autopsia ha evidenziato i segni della violenza sessuale e dell'assunzione di stupefacenti, mentre la causa del decesso sarebbe il soffocamento.

"L'amica fumava il crack dalla bottiglia, stava sul letto e vedeva quello che facevano, l'hanno violentata davanti a lei. Tu lì dentro entri solo per prendere la droga. Lì c'è l'eroina, la cocaina, tutto ci sta, vai a capire se ha bevuto la birra e dentro c'era qualcosa", è il terribile racconto di due testimoni reso a Fanpage.it. La ragazza, così come la cugina di Desirée che vive a Roma, è già stata ascoltata dagli inquirenti. Parole che confermano il quadro di quanto testimoniato di fronte alle telecamere della trasmissione tv Storie Italiane da un altro giovane: "Sono arrivato lì tra mezzanotte o mezzanotte e mezza, sono entrato e c’era una ragazza che urlava. Ho guardato quella che urlava e c’era un’altra ragazza su un materasso: le avevano messo una coperta fino alla testa ma si vedeva la testa. Non lo so se respirava ma sembrava già morta, perché l’altra ragazza urlava e diceva che era morta”.