"Un'amica l'ha portata lì, ha visto tutto, ma non parla. Può darsi che l'ha venduta per un pezzo, due pezzi di eroina. Ha detto ‘fate quello che volete, scopatela'". A parlare sono due testimoni, che ai microfoni di Fanpage.it hanno raccontato le ultime ore di Desirée, la 16enne drogata, uccisa e violentata in un palazzo abbandonato di San Lorenzo, quartiere universitario di Roma. Secondo i due testimoni "era una ragazza tranquilla e non si drogava, neanche beveva, vi ho detto tutto. Era tranquilla, cioè io l'ho vista in piazza, bella, carina, passava sorridente. Io alle 20 e 30 sono uscito di casa e l'ho vista in piazza", raccontano. Poi, per ragioni che gli investigatori devono ancora accertare, Desirée è stata portata all'interno dello stabile dove vivrebbero senzatetto e migranti.

"L'amica stava sul letto, hanno violentato Desirée davanti a lei"

"L'amica fumava il crack dalla bottiglia, stava sul letto e vedeva quello che faceva, l'hanno violentata davanti a lei. Tu lì dentro entri solo per prendere la droga. Lì c'è l'eroina, la cocaina, tutto ci sta, vai a capire se ha bevuto la birra e dentro c'era qualcosa", raccontano ancora i due a Fanpage.it. Da quello che emerge dall'autopsia, Desirée probabilmente è morta per soffocamento e sul suo corpo, trovato avvolto in una coperta, c'erano segni evidenti di violenza. Per capire se la ragazza sia stata drogata o avesse spontaneamente fatto uso di stupefacenti bisognerà attendere gli esiti dell'alcol test. Per il momento gli investigatori hanno già ascoltato diversi testimoni, inclusa l'amica di Desirée. I poliziotti sono al lavoro per chiarire la sua posizione ed eventuali responsabilità in quanto accaduto.