Drogata, violentata e uccisa, quasi sicuramente soffocata o strangolata. Desirèe M., 16 anni, è morta così, in un palazzo abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma, uno dei luoghi simbolo delle notti della Capitale, il quartiere universitario. Desirée abitava a Cisterna di Latina con la mamma e la sorellina piccola. Giovedì sera era arrivata insieme a un'amica a Roma, probabilmente nelle viuzze di San Lorenzo ha chiesto un po' di droga, non difficile da trovare nelle piazzette del quartiere romano. Da ricostruire nei dettagli quello che è successo nella notte, ma l'autopsia ha evidenziato sul corpo della ragazza, trovata morta in uno stabile abbandonato e abitato da immigrati, segni che sono compatibili con una violenza sessuale e con l'uso di droga. Di che sostanza si tratti lo dovranno accertare gli esami tossicologici. Gli investigatori della squadra mobile hanno già interrogato l'amica di Desireè e la cugina che abita a Roma, oltre che alcuni extracomunitari.

Un testimone chiave ha raccontato la sua versione anche al programma tv Storie Italiane: "Io sono del Senegal. Io c’ero quella sera, dopo che è morta, c’ero. Sono arrivato lì tra mezzanotte o mezzanotte e mezza, sono entrato e c’era una ragazza che urlava. Ho guardato quella che urlava e c’era un’altra ragazza a letto: le avevano messo una coperta fino alla testa, ma si vedeva la testa. Non lo so se respirava ma sembrava già morta, perché l’altra ragazza urlava e diceva che era morta". In quell'edificio quella notte c'erano " africani e arabi: un po’ di gente, sette persone o sei, anche un'amica di Desiree, era italiana: penso pure fosse romana, parlava romano". Questa seconda ragazza "urlava che l’hanno violentata, poi lei ha anche preso qualche droga perché lì si vende la droga. È stata drogata perché aveva sedici anni. Da quello che diceva lei sono stati tre sicuramente o quattro". Indagini sono in corso anche per capire chi abbia chiamato il 118 per i primi soccorsi alla ragazza. Un testimone che potrebbe rivelarsi fondamentale per la ricostruzione di quanto accaduto.