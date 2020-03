in foto: (La Presse)

Le ultime notizie e aggiornamenti sull'emergenza coronavirus nel Lazio di oggi, martedì 31 marzo, vedono la chiusura di Contigliano, in quarantena fino all'11 aprile per l'elevato numero di contagi. Nel Comune del Reatino, il focolaio è partito dalla casa di riposo Alcim, dove su 87 persone controllate, 71 sono risultate positive. Si tratta della terza zona rossa del Lazio. Ieri è arrivata la notizia della guarigione del governatore Nicola Zingaretti, che ha contratto il coronavirus, manifestandone i sintomi a inizio marzo, ma ormai è risultato negativo ad entrambi i test. “Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l’ho fatta. Grazie a tutti gli operatori della sanità” ha detto Zingaretti.

Record di guariti nel Lazio

Ieri nel Lazio si è registrato il maggior numero di guariti da inizio emergenza, ben 59, un record. I dati emersi dalla task force tra l'assessore alla Sanità, i direttori sanitari e le aziende ospedaliere per il quotidiano punto sulla crisi riportando 208 contagi e 14 decessi. Questi gli ultimi dati a disposizione, in attesa che vengano divulgati quelli di oggi. Aspetto importante che ha sottolineato Alessio D'Amato è che"si conferma l'incidenza dei cluster nelle case di riposo con particolare evidenza per la sitauazione di Rieti, mentre è in frenata il trend su Roma". Resta alta l'attenzione e continuano i controlli nelle strutture delle comunità religiose e nelle case di riposo del territorio.