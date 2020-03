Sono 208 i nuovi contagi nel Lazio, per un totale di 2570 casi positivi. Sono i dati diramati nel bollettino della Regione Lazio di oggi, lunedì 30 marzo, al termine della consueta task force di confronto tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, insieme ai direttori generali delle Asl, delle aziende ospedaliere policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per fare il punto quotidiano sull'emergenza coronavirus. Sono 14 i morti di oggi nel Lazio. In 6317 escono dalla quarantena. "Oggi abbiamo registrato un record di guariti, ben 59 in più, il numero più alto da inizio emergenza, per un totale di 267. Il trend scende per la prima volta sotto all'8 per cento" ha detto entusiasta D'Amato. E aggiunge: "Si conferma l'incidenza dei cluster nelle case di riposo con particolare evidenza per la sitauazione di Rieti, mentre è in frenata il trend su Roma". Resta alta l'attenzione e continuano i controlli nelle strutture delle comunità religiose e nelle case di riposo del territorio.

Coronavirus, i dati aggiornati Asl per Asl

Asl Roma 1: 24 nuovi casi positivi. 818 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 21 nuovi casi positivi. 813 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 13 nuovi casi positivi. 7 pazienti sono guariti. 927 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 22 nuovi casi positivi. 2 decessi: donne di 83 anni e di 80 anni con pregresse patologie. 1144 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 3 pazienti sono guariti.

Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 1296 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. A Nerola oggi parte un percorso di monitoraggio sulla popolazione in collaborazione con l’Istituto Spallanzani.

Asl Roma 6: 31 nuovi casi positivi. 2 decessi: donna 91 anni e uomo di 74 anni con patologie pregresse. 1 paziente è guarito. 38 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Viterbo: 14 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo di 67 anni e donna di 89 anni con pregresse patologie. 1100 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: 52 nuovi casi positivi, la maggior parte riferibile al cluster delle case di riposo. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 1 paziente è guarito.

Asl Latina: 8 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti.

Asl Frosinone: 13 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo 70 anni e donna 70 anni, entrambi pazienti oncologici. 149 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.