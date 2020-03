in foto: Foto di repertorio

Sono 208 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati nell'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Tra questi, 24 si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sono i dati aggiornati ad oggi, dirmati dal bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di martedì 31 marzo. 161 persone asintomatiche o con sintomi lievi della malattia sono state dimesse, in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni o in osservazione presso strutture territoriali dedicate all'emergenza. In giornata, informano dal centro di malattie infettive, sono previste ulteriori dimissioni. Diminuisce il numero di pazienti contagiati che hanno bisogno del ricovero ospedaliero, 8 in meno rispetto a ieri. Lo Spallanzani informa che: "Continua il programma di approfondimento epidemiologico e diagnostico su un campione della popolazione di Nerola, sede di un focolaio di Covid-19".

A Nerola, zona rossa, il sindaco chiede tamponi a tappeto

A Nerola, Comune zona rossa per l'elevato numero di contagi, che ad oggi conta 72 positivi su 1930 abitanti, il sindaco Sabina Granieri ha chiesto tamponi a tappetto per la popolazione. Da diversi giorni in paese non si entra e non si esce e sarà così almeno fino all'8 aprile. Un'esigenza di cui, fa sapere la prima cittadina attraverso i microfoni di Rai Radio2, ha sottolineato la necessità già dai primissimi esiti, "essendo un piccolo centro abitato e perché può rappresentare un caso di studio". Ieri l'arrivo del camper dello Spallanzani, che svolgerà tre tipi di analisi sui residenti: tamponi, puntura del dito e analisi del sangue per valutare anche la presenza di eventuali anticorpi.