in foto: Coronavirus nel Lazio

I nuovi casi positivi nel Lazio oggi, 31 marzo 2020, ammontano a 181 (dati Salute Lazio). Ieri l'aumento di contagi da coronavirus era stato di 208 pazienti, ma era stato registrato anche il record di guariti in un giorno, ben 59. Il totale dei casi esaminati, compresi morti e guariti, supera i 3mila: 3.095 per l'esattezza. Il trend dei contagi si conferma in calo (meno 13 per cento rispetto all'aumento di ieri) e appaiono andare verso la risoluzione anche i casi delle due ‘zone rosse' di Nerola e Fondi e i cluster delle case di riposo e degli istituti religiosi, dove ormai i contagiati potrebbero essere già stati individuati tutti o quasi. Continuano i controlli su tutte le case di riposo della provincia di Rieti, mentre per quanto riguarda Frosinone non si registra nessun nuovo caso positivo alla RSA San Raffaele di Cassino e alla casa di riposo Ini Città Bianca. A Nerola, ‘zona rossa', è partito un percorso di monitoraggio sulla popolazione da parte dell'Asl Roma 5 in collaborazione con l’Istituto Spallanzani.

I pazienti attualmente positivi nel Lazio sono 2642, 173 i ricoverati in terapia intensiva, 162 i pazienti deceduti e 291 le persone guarite.

Il bollettino dello Spallanzani

L'istituto Spallanzani ha comunicato, nel consueto bollettino di mezzogiorno, che i pazienti ricoverati presso l'ospedale romano sono 208, di cui 24 necessitano supporto respiratorio. Per quanto riguarda i minorenni infetti da coronavirus, l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù comunica che sono in cura, presso la sede di Palidoro, 6 piccoli pazienti Covid-19, tutti in buone condizioni. Tra questi, un ragazzo con autismo, gestito in collaborazione con neuropsichiatria.