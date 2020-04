È attesa per le 12.00 di oggi – mercoledì 1 aprile – la conferenza stampa in diretta streaming dalla sede del Noe 112, del governatore del Lazio Nicola Zingaretti dichiarato guarito dal coronavirus. Il segretario dem farà il punto sulla situazione nella regione, con i numeri dei contagi che sembrano seguire un trend decrescente da diversi giorni e le risposte all'emergenza del sistema sanitario che al momento sembra tenere (proprio oggi sarà operativo il Covid Hospital al Campus Biomedico). Ieri è arrivata la notizia di 33 crocieristi positivi al coronavirus in un hotel di Fiumicino, che è stato così posto in isolamento.

Coronavirus: "Basta sbarchi delle navi da crociera a Roma"

I sindaci di Fiumicino e Civitavecchia, Esterino Montino ed Ernesto Tedesco sono tornati a chiedere di fermare gli sbarchi dalle navi da crociera nelle loro città, e l'assessore regionale Alessio D'Amato è stato altrettanto duro: “Non è possibile. Qua noi chiediamo misure restrittive a tutti e c’è gente che va in crociera, questo non è tollerabile. Daremo sempre massima assistenza, andremo sulle navi a fare i tamponi come abbiamo fatto, ma non possono pensare di portare a Roma queste persone in attesa di un imbarco. Escono quando c’è il piano di volo e la carta d’imbarco. È molto semplice”.

Coronavirus nel Lazio: i numeri del contagio

A ieri erano 2642 i casi positivi nel Lazio, Di questi 1342 pazienti in isolamento domiciliare, 1127 ricoverati non in terapia intensiva e 173 in terapia intensiva. I morti per coronavirus nella regione sono 162, di cui 12 nelle ultime 24 ore, mentre le persone dichiarate guarite 291. "Oggi registriamo un dato di 181 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta al 6%. Non bisogna però abbassare la guardia. In continua crescita il numero dei guariti che sale di 24 unità nelle ultime 24h, uno ogni ora", ha spiegato l'assessore D'Amato.