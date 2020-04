in foto: (La Presse)

I nuovi casi positivi nel Lazio oggi, 1 aprile 2020, ammontano a 102. 24 si trovano in terapia intensiva perché necessitano di supporto respiratorio. Lo ha comunicato la Regione Lazio nel consueto bollettino delle 12 diffuso dall'ospedale Lazzaro Spallanzani. Il trend dei contagi sembra in diminuzione, e parrebbero andare verso la risoluzione anche i casi delle zone rosse di Fondi e Nerola, con il boom di contagi nelle case di riposo e negli istituti religiosi. E sempre oggi è arrivata la notizia che nel Lazio tutti i residenti (quindi sei milioni di persone) saranno sottoposte al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Al momento sono allo studio due test differenti: uno all'ospedale Lazzaro Spallanzani, l'altro al Policlinico Tor Vergata. Quello che si stava testando al Gemelli è stato invece accantonato a causa delle troppe false negatività date.

Trend contagi in calo, ma impegno massimo

Nonostante il trend di contagi sia in diminuzione, l'assessore Alessio D'Amato ha spiegato che "non bisogna abbassare la guardia. In continua crescita il numero dei guariti che sale di 24 unità nelle ultime 24h, uno ogni ora, arrivando a 291 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 8.985 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 12. Un monitoraggio costante (foto in allegato) conferma l'efficacia delle misure messe in atto. Nell'intero mese di Marzo non è mai stata superata la soglia d'allerta sui casi attesi in Pronto soccorso. La rete dell'emergenza sta funzionando".