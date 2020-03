in foto: Coronavirus nel Lazio

Continua ad aumentare, anche nel Lazio, il numero dei contagi da coronavirus, ma la crescita, almeno per il momento è contenuta. Tant'è che ieri il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, ribattezzato Covid 1 Hospital, si è detto moderatamente ottimista: "I dati sono abbastanza confortanti ed evidenziano un incremento abbastanza contenuto dei contagi intorno al 20 per cento. Il che conferma quello che abbiamo sempre detto e i dati ci danno ragione: a Roma e nella regione Lazio, grazie ai comportamenti di tutti, assunti con serenità e serietà dai cittadini, dai media e dagli operatori sanitari, ad oggi il fenomeno è abbastanza contenuto".

Oggi aprirà il Covid 3 Hospital a Casalpalocco

Si rafforza la rete della Regione Lazio per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Oggi accoglierà i primi pazienti Covid-19 l'Istituto Clinico Casalpalocco, una struttura privata che è diventata Covid 3 Hospital per affiancare i primi due Covid Hospital già attivi: il Columbus e lo Spallanzani. A breve aprirà anche il Covid 4 Hospital in una delle torri del Policlinico di Tor Vergata. Accoglierà pazienti anche l'ospedale militare del Celio e il Covid 5 Hospital sarà al presidio Eastman del Policlinico Umberto I.

Zingaretti su Facebook: "Ho avuto due giorni di febbre alta, combattiamo"

Nel corso di una diretta Facebook Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico, ha dichiarato: "Ciao a tutte e a tutti, sono ancora in isolamento domiciliare, ho avuto un paio di giorni di febbre alta e ora sto un po' meglio. Ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo". Il segretario dem è risultato positivo al coronavirus lo scorso 7 marzo.

Coronavirus, i numeri dei contagi di ieri, 17 marzo

Questi i dati aggiornati a ieri, 17 marzo: nel Lazio i contagi totali sono saliti a 607 (compresi guariti e deceduti). Di questi 192 sono in isolamento domiciliare, 314 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 44 sono ricoverati in terapia intensiva, 23 sono deceduti e 34 guariti. Questi i dati diffusi ieri in serata dalla Regione Lazio.

Le regole per i fornai: si pizza rossa, no Margherita

Secondo una circolare inviata a tutti i vigili urbani, i laboratori di panificazione di Roma possono produrre soltanto pane, grissini, focaccia, pizza bianca, pizza rossa e biscotti secchi. Vietati tutti gli altri tipi di pizza, compresa la Margherita. Questo, probabilmente, perché altri condimenti necessitano di prodotti freschi che dovrebbero arrivare ogni giorno in laboratorio.

Verso lo stop alle strisce blu

Da domani, 19 marzo, verrà sospeso a Roma il pagamento delle strisce blu. Stando a quanto si apprende, la sindaca Raggi firmerà un'ordinanza per rendere gratuito il parcheggio sulle strisce blu della Capitale. Già nei giorni scorsi la prima cittadina aveva disposto l'apertura delle Ztl.