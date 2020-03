Due persone sono morte oggi al Policlinico Umberto I di Roma. Entrambe erano state contagiate dal coronavirus, ed entrambe soffrivano di gravi patologie pregresse. L'annuncio è stato fatto dall'ospedale nel bollettino odierno diramato dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. I pazienti erano due uomini, uno di 67 e l'altro di 84 anni, di cui non sono state diffuse le generalità. "Domani saranno operativi i 46 posti dell'Eastman – comunica il Policlinico Umberto I – Si lavora per ulteriori 48 posti di malattie infettive nel secondo padiglione". Tutti gli ospedali stanno aumentando i posti nei reparti non solo di terapia intensiva, ma anche in quelli di degenza ordinaria per far fronte all'emergenza coronavirus e al crescente numero dei ricoveri. Secondo quanto riportato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, il sistema sanitario regionale ‘sta tenendo'. Sono stati inoltre istituiti diversi COVID Hospital nel caso i pazienti dovessero aumentare.

Coronavirus, il bimbo di 5 mesi positivo è in buone condizioni

Il bambino di 5 mesi affetto da coronavirus "è in buone condizioni". Il piccolo è ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è tenuto sotto osservazione dai medici. Sempre il nosocomio rende noto che "sono disponibili ulteriori 6 posti di terapie intensive Covid-19 e ulteriori 10 posti di malattie infettive".

Oltre 600 i positivi nel Lazio

Il numero delle persone affette da coronavirus nel Lazio continua ad aumentare. Sono oltre 600 le persone positive, di cui 194 ricoverate all'ospedale Spallanzani di Roma. 19, invece, sono i pazienti in terapia intensiva. I numeri totati della giornata di ieri parlano di 607 positivi nel Lazio, compresi guariti e deceduti.