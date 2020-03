Sta bene il bimbo di cinque mesi positivo al coronavirus, ricoverato all'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. A renderlo noto l'assessorato regionale alla Sanità che ha informato che il piccolo "è in buone condizioni". La Regione Lazio ha spiegato che al Bambino Gesù sono liberi altri sei posti in terapia intensiva destinati ai pazienti contagiati dal coronavirus e altri dieci di malattie infettive.

Due pazienti positivi morti al Policlinico Umberto I

Due pazienti positivi al coronavirus sono morti al Policlinico Umberto I. Si tratta di due romani, uno di sessantasette anni e uno di ottantaquattro, entrambi con patologice pregresse. A renderlo noto il Policlicnico nel bollettino quotidiano diramato dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. A partire da domani, 19 marzo saranno operativi i 46 posti dell'Eastman, mentre sono in corso i lavori per altri 48 posti di malattie infettive nel secondo padiglione.

Coronavirus Roma, notizie e aggiornementi

Sono 194 i pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Di questi, 19 sono in terapia intensiva. I contagi nell'ospedale sono aumentati di 10 persone rispetto a ieri. "I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici". L'ultimo bollettino diramato dallo Spallanzani informa che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 40".