in foto: Francesco Vaia, Istituto Spallanzani

I pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani oggi, 18 marzo 2020, sono 194, di cui 19 in terapia intensiva. Rispetto a ieri i contagi (si tratta solo dei pazienti ricoverati allo Spallanzani) sono aumentati di 10 unità rispetto a ieri. "I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici". L'ultimo bollettino diramato dallo Spallanzani informa che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 40".

Bollettino Spallanzani, il testo integrale

Questo il testo integrale del bollettino dell'Istituto Spallanzani pubblicato oggi, 18 marzo 2020: