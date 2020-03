in foto: Piazza del Campidoglio, Roma.

Una dipendente del Campidoglio è risultata positiva al coronavirus. Secondo le informazioni apprese si tratta di una donna che presta servizio nella Ragioneria di Roma Capitale. Come rende noto il Comune in una nota "sono state immediatamente disposte la chiusura e la disinfezione degli uffici dove lavora la dipendente e delle stanze contigue, che si trovano in un area separata dal resto della struttura". La donna era in malattia, assente dal lavoro dallo scorso 6 marzo per problemi di salute, dopo aver manifestato i sintomi del virus. Effettuato il tampone, l'esito del test ha confermato il contagio. La positività della dipendente del Comune di Roma arriva dopo i casi accertati in Atac e Ama e il contagio di un vigile urbano.

I dipendenti del Campidoglio lavorano da casa in smart working

L'assessore al Personale Antonio De Santis ha reso noti alcuni dati sul primo resoconto riguardo le attività svolte in questi giorni per il lavoro agile. "Al momento è soltanto il 20% del personale che sta continuando a lavorare presso le strutture ma solo per attività legate all’emergenza e per servizi indifferibili e incomprimibili” spiega. “Ci sono servizi che completamente attivi grazie al 100% dei dipendenti che sta lavorando presso la propria abitazione, come l’ufficio stampa, il personale impiegato nelle attività relative a ‘Verifiche e Certificazioni’ raggiungono il 95%, la ‘Toponomastica’ l’85%. Nell’Ufficio dell’Assemblea capitolina 179 su 214 sono in lavoro agile, presso la Scuola di Formazione 25 su 26, alla Ragioneria Generale 240 su 290, nel Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 120 su 130, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 200 su 243, nel Municipio I 221 su 350, nel Municipio IV 279 su 317, nel Municipio X 226 su 450”.