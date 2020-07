in foto: (La Presse)

Sono 83 i pazienti ricoverati all'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Tra questi, 41 sono risultati positivi al coronavirus, di cui 4, più gravi, che si trovano in terapia intensiva, necessitano di supporto respiratorio. Quarantadue persone, sospettate di aver contratto la malattia, sono state sottoposte ad indagini per la ricerca del Covid-19 e sono in attesa dei risultati dei test. Questi i dati riportati nel bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di martedì 7 luglio. Dall'Inmi rendono inoltre noto che sono 508 i pazienti con sintomi gravi o asintomatici dimessi stamattina: alcuni hanno fatto ritorno presso la propria abitazione, dove si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio, fino a completa guarigione, altri sono stati invece trasferiti a strutture del territorio adibite all'osservazione. Rispetto a ieri nel centro Covid ci sono due ricoveri e un positivo in meno, mentre resta stabile il numero dei pazienti più gravi in terapia intensiva.

Sospesi i voli dal Bangladesh: positivi 21 passeggeri su un volo da Dacca

Sono ufficialmente sospesi tutti i voli provenienti dal Bangladesh, su disposizione del ministro alla Salute Roberto Speranza, in accordo con la Farnesina e il ministro Luigi di Maio, dopo i 21 passeggeri risultati positivi a tampone per la ricerca del coronavirus. I viaggiatori sono atterrati ieri sera con un volo proveniente da Dacca e sono stati sottoposti ai test, in isolamento fino ai risultati. Il provvedimento resterà in vigore almeno per una settimana. Nella Capitale una dipendente del IV Municipio è risultata positiva, dopo aver manifestato i sintomi della malattia. Ieri nel Lazio l'assessorato regionale alla Sanità ha registrato 19 nuovi contagi, di cui 14 a Roma città e un morto.