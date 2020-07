in foto: Coronavirus nel Lazio

Nel Lazio oggi, 6 luglio, sono stati diagnosticati 19 nuovi casi positivi e 13 sono casi di importazione (di cui 12 del Bangladesh). Nelle ultime 24 ore si registra un decesso. A Roma città i nuovi casi sono 14. "Pronta l’ordinanza per disporre i test e i tamponi in aeroporto per i voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e il controllo demandato alle Asl delle condizioni di isolamento dei passeggeri. Oggi il volo in arrivo a Fiumicino alle ore 17.45. Dei nuovi casi giornalieri si registrano 12 casi di nazionalità Bangladesh e di questi 9 hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca", ha dichiarato oggi l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Nel pomeriggio, infatti, la Regione Lazio ha emanato un'ordinanza che dispone tamponi e test sierologici alle persone in arrivo con i voli provenienti da Dacca.

I nuovi contagi asl per asl

Nella Asl Roma 1 sono 7 i nuovi casi positivi, di cui 6 sono i casi riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh e con link a voli provenienti da Daca. Quattro di loro vivono in un unico domicilio.

Nella Asl Roma 2 si registrano 6 casi tutti di nazionalità Bangladesh e di questi tre hanno un link correlabile con i voli provenienti da Dacca. Tre persone, invece, sono arrivate al pronto soccorso dell’ospedale Pertini.

Nella Asl Roma 5 si registra una caso di una bambina di 11 anni residente a Mentana e trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Avviata l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 6 si registra un nuovo caso positivo: si tratta di un uomo di 37 anni da accesso al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli. Il paziente è stato trasferito allo Spallanzani.

Nella Asl di Latina si registrano due casi: il primo è un uomo colpito da infarto e arrivato al pronto soccorso. Il secondo caso è riferito a una donna di nazionalità indiana e di rientro dall'India, che era in isolamento. Avviata indagine epidemiologica.

Nella Asl di Viterbo si registra il caso di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione.