in foto: Controlli all’aeroporto di Roma Fiumicino

Quattordici passeggeri sono risultati positivi al test sierologico e oggi già sei tamponi hanno dato esito positivo. Significa che almeno 6 delle 225 persone a bordo (saranno probabilmente di più) dell'aereo atterrato ieri a Fiumicino e arrivato da Dacca, Bangladesh, sono tuttora affette da Covid-19. Alcuni di questi passeggeri, tra l'altro, avevano anche la febbre e quindi presentavano sintomi riconducibili a un'infezione da coronavirus. Per questo motivo l'Unità di Crisi della Regione Lazio ha chiesto e ottenuto la sospensione di tutti i voli da Dacca "in quanto non garantiscono i livelli di sicurezza".

Tamponi e test sierologici per tutti i passeggeri arrivati ieri da Dacca

Ieri tutti i passeggeri del volo speciale autorizzato da Enac sono stati controllati all'arrivo e sottoposti sia al tampone (che necessita più tempo per avere i risultati) che al test sierologico. Le 225 persone arrivate da Dacca sono state tutte poste in isolamento in attesa dell'esito dei test molecolari. La Regione Lazio aveva disposto ieri i controlli obbligatori per tutti coloro che sarebbero arrivati dal Bangladesh e in più aveva chiesto ai membri della comunità bangla romana di effettuare un tampone di controllo presso la postazione drive-in della Asl Roma 2 allestita nei pressi della Prenestina. Tra il quartiere Prenestino e quello di Torpignattara, infatti, vive la maggior parte della popolazione bangla residente nella Capitale italiana. Per il momento non si sarebbero presentate molte persone per effettuare i test e quindi nelle prossime ore verranno contattate le autorità religiose e i responsabili di tutte le associazioni culturali che fanno riferimento a quella comunità.

Aggiornamento: i passeggeri positivi al tampone sono 21 (risultati non definitivi)

I passeggeri del volo atterrato ieri a Fiumicino risultati positivi al tampone sono saliti a 21. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’ENAC diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati positivi al tampone. Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità".