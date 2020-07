in foto: Controlli a Fiumicino

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha disposto la sospensione di tutti i voli in arrivo dal Bangladesh. In accordo con la Farnesina e il ministro Luigi Di Maio è stata disposta la sospensione di tutti i voli per almeno una settimana. Durante questi sette giorni, si apprende, verranno elaborate nuove misure per gli arrivi extra Schengen ed extra Unione Europea. La decisione è stata presa dopo che ieri 14 passeggeri (sui 225 totali) arrivati a Roma Fiumicino con un volo speciale da Dacca sono risultati positivi al coronavirus. Oggi già 6 tamponi sono risultati positivi (ma mancano ancora i risultati di molti passeggeri) e alcune persone presentavano anche febbre e sintomi riconducibili a Covid-19.

Tutti i passeggeri del volo speciale da Dacca sono stati posti in isolamento

"I passeggeri del volo sono stati posti tutti in isolamento. Le operazioni si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini. Si desidera ringraziare Aeroporti di Roma (ADR), l'USMAF e le Forze di Polizia nonché la Asl Roma 3 e le otto unita' mobili USCA-R con il coordinamento dell'Istituto Spallanzani che stanno consentendo l'applicazione della ordinanza regionale", aveva informato ieri l'Unità di Crisi della Regione Lazio.

"E' indispensabile porre sotto controllo aeroporti, porti e stazioni e attivare una sorveglianza sanitaria sui cittadini provenienti dall'area no Schengen ed in particolare dai paesi dove il virus è in fase di diffusività. L'obiettivo è evitare che il focolaio che ha attualmente a Roma una sua rilevanza nella comunità bengalese si moltiplichi. E' un'azione necessaria, che sarà rapida e tempestiva, svolta sotto il coordinamento dello Spallanzani ed attuata dalla Asl Roma 3 e dalle Uscar regionali", aveva commentato ieri all'agenzia Agi il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma. La Regione Lazio ha anche invitato tutti gli appartenenti alla comunità bangla romana ad effettuare tamponi presso la struttura drive-in allestita dalla Asl Roma 3 al Prenestino.

I passeggeri positivi al tampone sono 21 (risultati non definitivi)

I passeggeri del volo atterrato ieri a Fiumicino risultati positivi al tampone sono 21. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’ENAC diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati positivi al tampone. Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità".