Sono 85 i pazienti ricoverati all'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Tra questi 42 sono risultati positivi al coronavirus, di cui, 4 più gravi, che si trovano in terapia intensiva, necessitano di supporto respiratorio. Quarantatré persone, sospettate di essere entrate in contatto con il virus e di aver contratto la malattia, sono state sottoposte ai test per la ricerca del Covid-19 e sono in attesa dei risultati degli esami. Questi i dati riportati nel bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di lunedì 6 luglio, sugli aggiornamenti del coronavirus. L'Inmi rende inoltre noto che sono 506 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi dimessi stamattina: alcuni hanno fatto ritorno presso la propria abitazione, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare obbligatorio, altri sono stati trasferiti a strutture del territorio adibite all'osservazione. Rispetto a ieri all'ospedale Spallanzani è ricoverata una persona in più e c'è un nuovo positivo, mentre il numero della terapia intensiva resta stabile.

Nel Lazio ieri 14 nuovi contagi, di cui 11 a Roma

Ieri nel Lazio si sono registrati 14 contagi di coronavirus, di cui 11 a Roma città e nessun morto. Tra i casi accertati sei sono cittadini del Bangladesh, cinque nella Capitale e uno a Viterbo. Tre di loro sono atterrati in aereo con un volo proveniente da Dacca. Continuano ad aumentare i casi "d'importazione", ragione per la quale l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, ha ribadito che "è necessario fare i tamponi all’aeroporto e garantire l’isolamento per chi proviene dai Paesi ad alto rischio".