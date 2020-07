in foto: Foto Facebook IV Municipio

Una dipendente del IV Municipio è risultata positiva al coronavirus. A rendere noto l'accaduto l'ex consigliere Dino Bacchetti, che ha attaccato la sindaca Virginia Raggi ponendo la questione del rischio focolai: "Grave irresponsabilità dal Campidoglio, ad oggi nessuna sanificazione, né da parte del direttore Fabrizio Mazzenga né del commissario del municipio IV Virginia Raggi – ha detto all'Adnkronos il già presidente della commissione controllo del Municipio IV, che si estende da Pietralata e Casal Bertone a Sant'Alessandro e Settecamini, nella periferia Est della Capitale. Bacchetti ha spiegato che: "Si continuano ad erogare i servizi, i colleghi continuano a lavorare in quella stessa stanza".

Salgono i contagi a Roma: 21 positivi in un volo proveniente da Dacca

Salgono i contagi a Roma, dove ieri sono stati 14 i nuovi casi accertati di coronavirus, 19 nel Lazio e un morto. Oggi 21 persone sono risultate positive ai test per la ricerca del Covid-19, si tratta di passeggeri sbarcati all'aeroporto di Fiumicinno con un volo proveniente da Dacca, in Bangladesh. Atterrati ieri sera, sono stati sottoposti ad accertamenti, in isolamento fino all'esito dei tamponi. Come rende noto l'assessorato regionale alla Sanità del Lazio "non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall'Enac". "Una bomba virale" come l'ha definita Alessio D'Amato, che ha aggiunto: "È la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza per far entrare persone da quel Paese di provenienza". Dopo la richiesta avanzata dalla Regione Lazio, i voli dal Bangladesh sono stati sospesi.