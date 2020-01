È passata anche l'Epifania che tutte le feste si porta via, e oggi a Roma migliaia di ragazzi e bambini sono tornati sui banchi delle scuole di ogni ordine e grado dopo la pausa natalizia. In molti casi l'hanno dovuto fare facendo lo slalom tra i sacchetti dell'immondizia e scavalcando cumuli di rifiuti che dai cassonetti stracolmi hanno invaso strade e marciapiedi. La foto in apertura dell'articolo racconta la situazione in via Taggia, proprio di fronte l'istituto scolastico Albero Sordi a Torrevecchia. E se qui la situazione appare particolarmente drammatica, l'immondizia si è accumulata in particolare tra Capodanno e la Befana in molti quartieri della capitale fa bella mostra di sé un po' ovunque.

L'emergenza rifiuti non è una possibilità e già qui, non è un'ipotesi è una realtà e Campidoglio e Ama non si sono preoccupati neanche di rendere praticabili le zone attorno alle scuole. Il prossimo 15 gennaio chiuderà definitivamente la discarica di Colleferro come da programma, ma Roma Capitale non ha ancora capito che fine farà l'immondizia di Roma. Nessuna discarica di servizio è stata approntata, la gara europea per portare i rifiuti all'estero ancora non è stata bandita (e in ogni caso ha i suoi tempi, parliamo di mesi) e non ci sono accordi con altre regioni per accollargli almeno un po' dell'ingombrante monnezza della capitale.

Nonostante tutto Ama e Campidoglio fino a ieri ostentavano sicurezza. "La situazione è sotto controllo e in miglioramento, specie se raffrontata con le analoghe giornate festive degli scorsi anni", così l'amministratore delegato di Ama Stefano Zaghis lo scorso 26 dicembre. Peccato che la situazione sia andato via via peggiorando invece di migliorare e che il paesaggio della città sia costellato di cumuli di rifiuti e di cassonetti dati alle fiamme.

E i romani? Continuano a segnalare, fotografare e denunciare esasperati, una condizione che assomiglia sempre di più a una normale quotidianità a cui arrendersi finendo per non farci più caso. Ma è difficile fare finta di niente quando accompagni tuo figlio a scuola e per farlo sei costretto a scendere dal marciapiede occupato da una valanga di rifiuti maleodoranti dove stagnano ancora gli avanzi di pranzi, cene e cenoni.