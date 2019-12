La situazione del traffico questa mattina nella capitale, tra incidenti, chiusure e traffico. Su via della Magliana sono segnalate code all'altezza dell'incrocio con via di Generosa a causa di un incedente. Un incidente si è verificato attorno alle 7.00 anche sull'A1 Roma- Firenze con code tra Ponzano Romano e il bivio per la Diramazione Roma Nord. Code per traffico intenso sono invece segnalate da Luceverde Roma sul Grande Raccordo Anulare tra lo svincolo per via Casilina e via Appia in carreggiata interna e sul tratto urbano dell'A24. Code di un chilometro sono state infine segnalate attorno alle 8.00 per la Diramazione Roma Sud tra Monteporzio Catone e Roma Sud in direzione del Raccordo Anulare a causa di un incidente avvenuto al chilometro 127,700.

Rallentamenti su tutte le linee della metropolitana

Disagi e rallentamenti sul fronte del trasporto pubblico locale per i passeggeri di tutte e tre le linee di metropolitana di Roma, sono stati segnalati questa mattina.

Circolazione ferroviaria: rallentamenti sulla Roma-Nettuno

Per quanto riguarda il traffico ferroviario segnalati rallentamenti sulla linea Roma – Nettuno per accertamenti Autorità giudiziaria per la presenza di un edificio pericolante, la circolazione è stata sospesa fra la Marechiaro e Nettuno, ed è stato il attivato servizio sostitutivo con autobus fra Marechiaro e Nettuno.

Strage sulle strade di Roma: ieri tre morti

Ieri giornata nera per la sicurezza stradale a Roma, dove si sono contati tre morti in tre distinti incidenti. Su via Cristoforo Colombo un'auto a travolto e ucciso un ciclista, mentre sul Grande Raccordo Anulare un uomo è stato investito mentre attraversava inavvertitamente la carreggiata. Poche ore prima su via Prenestina un altro investimento mortale: qui un anziano di 77 anni è stato travolto e ucciso da un furgone mentre attraversava la strada all'incrocio con via di Tor de Schiavi.