in foto: La stazione ferroviaria di Nettuno

A causa di accertamenti dell'autorità giudiziaria, la circolazione la linea ferroviaria Fl8 Roma-Nettuno è interrotta tra la stazione di Marechiaro e la stazione di Nettuno da ieri sera. Sono state attivate le navette sostitutive per permettere ai pendolari e agli studenti che ogni mattina in centinaia utilizzano la linea per andare a lavoro e a scuola, di percorrere il tratto interessato dallo stop e poi poter proseguire con il treno.

Navette sostitutive e disagi per i pendolari

Nonostante questo sui gruppi Facebook dove i viaggiatori si scambiano informazioni e notizie sulla circolazione, non mancano le segnalazioni di disagi e ritardi. L'interruzione è dovuta alla presenza di un edificio pericolante lungo la linea. Si tratta di una palazzina all'altezza di Anzio Colonia, ormai abbandonata, i cui balconi rischiano di crollare e di provocare un incidente lungo la linea ferrovia. Già ieri sera erano intervenuti i vigili del fuoco per verificare lo stato dell'edificio, decidendo l'interruzione della linea per ragioni di sicurezza.