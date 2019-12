in foto: Via Cristoforo Colombo (Google Maps)

Un ciclista è morto in un incidente stradale su via Cristoforo Colombo a Roma. Il sinistro è avvento nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre. Secondo le informazioni apprese, erano circa le ore 22.30 quando l'uomo a bordo della sua bicicletta stava pedalando in strada. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Ford Focus, guidata da un quarantottenne italiano, lo ha travolto. L'impatto è stato molto violento: il ciclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto della carreggiata, dopo un volo di diversi metri. A dare l'allarme l'automobilista che si è fermato a prestare soccorso alla vittima.

Incidente mortale sulla Colombo

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 arrivato in ambulanza. Ma per l'uomo, probabilmente deceduto sul colpo, non c'è stato nulla da fare. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo Marconi, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano sull'accaduto. Gli agenti hanno sottoposto il conducente del veicolo ai test per verificare l'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue. Terminati gli accertamenti del medico legale, la salma è stata trasferita all'obitorio di Tor Vergata, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Furgone investe e uccide un uomo sulla Prenestina

Altro incidente mortale nella serata di ieri su via Prenestina, all'altezza di Tor de' Schiavi, dove un furgone ha travolto e ucciso un pedone. La vittima è un uomo di settantasette anni, deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale Gruppo Prenestino che hanno sequestrato il veicolo, per sottoporlo a ulteriori accertamenti e verificare eventuali responsabilità da parte del conducente.