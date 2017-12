in foto: Immagine repertorio

Pioggia, grandine e vento forte da questa notte sulla capitale, sferzata da raffiche di vento e violenti temporali, accompagnati nel primo pomeriggio anche da grandine. Decine gli interventi di forze dell'ordine e vigili del fuoco per strade allagate e soprattutto alberi caduti, con inevitabili ripercussioni alla circolazione. Un grosso albero è caduto su via flaminia all'altezza del km 53,900 in direzione di Terni. Alberi e rami caduti anche su via di Mezzacamino, via Aurelia e in piazza Lorenzo Lotto a Mostacciano.

Collegamenti interrotti per Ponza e Ventotene.

Il mare mosso e il forte vento hanno portato all'interruzione dei collegamenti tra Formia e le isole Pontine. con la soppressione di traghetti e aliscafi tra Ventotene e Ponza da e per Formia. I collegamenti non riprenderanno prima della tarda mattinata di domani. Momenti di paura per un grave incidente avvenuto su un aliscafo diretto a Ponza, dove un'onda ha divelto un portellone, senza per fortuna conseguenze per i passeggeri.

Allerta meteo su Roma e sul Lazio.

Fino a questa sera proseguirà l'avviso di allerta meteo su Roma e sul Lazio emesso dalla Protezione Civile della Regione Lazio. Per la giornata di domani, giovedì 28 dicembre. previste ancora piogge e freddo intenso, ma precipitazioni meno intense. Un miglioramento ci sarà a partire da venerdì 29 dicembre e bel tempo è previsto per San Silvestro e Capodanno.