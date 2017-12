in foto: Il portellone della cabina passeggeri dell'aliscafo Ponza–Formia completamente distrutto da un'ondata. Foto da Facebook

Paura per i passeggeri dell'aliscafo Airone partito dall'isola di Ponza alle 7 e 45 e diretto a Formia. Quando l'aliscafo si trovava in alto mare, dopo aver superato l'isola di Zannone, un'onda ha colpito la barca e distrutto il portellone della cabina passeggeri. L'aliscafo ha imbarcato acqua, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A bordo, oltre all'equipaggio, c'erano solamente due passeggeri. L'aliscafo è riuscito comunque a raggiungere il porto di Formia dopo oltre due ore di navigazione con mare molto mosso.

Nessun ferito tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio.

Per il momento l'aliscafo rimarrà ancorato nel porto di Formia e la capitaneria di porto ha avviato una indagine sull'incidente, per meglio comprendere la dinamica di quanto accaduto. Sul Lazio nella giornata di oggi si stanno abbattendo violente piogge e forti venti. Il mare è ovunque mosso o molto mosso. Fortunatamente l'incidente a bordo dell'Airone si è risolto con qualche minuto di paura per i due passeggeri, ma nessuna conseguenza grave per loro, per l'equipaggio e per la nave che opera ogni giorno il collegamento tra l'isola di Ponza e il porto di Formia.