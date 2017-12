Allerta Meteo in tutto il Lazio per le prossime 24-30 ore: a partire dalle prime ore di mercoledì 27 dicembre è previsto un netto peggioramento del clima in tutta la regione. In particolare, ci si aspettano precipitazioni diffuse a carattere di rovesci e temporali. Fenomeni di forte intensità che saranno accompagnati anche da altrettanto forti raffiche di vento. In calo anche le temperature, ormai pienamente invernali.

L'allarme meteo diramato è di tipo arancione nelle zone dell'Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri, mentre un allarme meteo di tipo giallo è stato diffuso per i Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma e Bacini Costieri Sud. Massima allerta anche per eventuali mareggiate sui settori costieri. L'allerta meteo sul Lazio dovrebbe terminare tra la notte del 28 dicembre e le prime ore del mattino del 29: per Capodanno, infatti, si prevede un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche su quasi tutta la regione.