Durante la giornata di giovedì un vortice freddo passerà sulle regioni centrali. Avremo nel Lazio tempo instabile, con rovesci localmente a sfondo temporalesco che andranno attenuandosi dalla sera. Temperature minime in deciso calo, massime perlopiù stabili. Venti moderati o forti da Maestrale sul Pontino, da deboli a moderati inizialmente da Sud-Ovest sulle aree interne ma in rotazione da Nord dal pomeriggio; tesi in quota da Nord-Ovest. Mari molto mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da rovesci temporaleschi e schiarite, la temperatura massima verrà registrata a mezzanotte e sarà di 11°C, la minima di 6°C alle ore 23. I venti saranno al mattino forti provenienti da Ovest con intensità di circa 33km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità di circa 31km/h, moderati da Nord/Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 27km/h.

Frosinone: annuvolamenti con temporali e schiarite, si registrerà una temperatura massima di 9°C a mezzanotte, mentre la minima alle ore 23 sarà di 2°C. I venti saranno al mattino forti provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità tra 32km/h e 25km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità di circa 18km/h, moderati da Nord-Ovest alla sera con intensità tra 12km/h e 19km/h.

Latina: piogge e schiarite, temperatura massima 11°C, minima 4°C. I venti saranno al mattino molto forti provenienti da Ovest con intensità tra 42km/h e 37km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità di circa 31km/h, alla sera moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 26km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da pioggia o rovesci anche intensi, temperature comprese tra 1°C e 7°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità compresa tra 16 e 22km/h, al pomeriggio moderati da Ovest/Sud-Ovest con intensità tra 14km/h e 23km/h, alla sera deboli da Nord-Ovest con intensità tra 10km/h e 17km/h.

Viterbo: piovaschi alternati a schiarite, si registrerà una temperatura massima di 6°C a mezzanotte, mentre la minima alle ore 23 sarà di 1°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità compresa tra 17 e 24km/h, al pomeriggio moderati da Ovest con intensità tra 16km/h e 26km/h, alla sera deboli da Nord/Nord-Ovest con intensità tra 7km/h e 21km/h.