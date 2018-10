Non ce l'ha fatta la ragazza di 27 anni investita nel pomeriggio di ieri – domenica 30 settembre – su viale Palmiro Togliatti alla periferia est della capitale. La giovane di nazionalità cinese era stata soccorsa e trasportata al Policlinico di Tor Vergata in condizioni gravissime: nonostante gli sforzi dei medici per salvarle la vita è spirata nella notte, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto con la Bmw che l'ha travolta mentre attraversava all'altezza del civico 798. I rilievi sono stati effettuati dal Gruppo Casilino della Polizia Locale e ora è al vaglio la posizione del conducente della vettura coinvolta. Si tratta di un uomo di 40 anni che si è fermato a prestare soccorso. Identificato e ascoltato, è stato sottoposto ai test per verificare se si trovasse al volante sotto l'effetto di alcol o droga.

Domenica di sangue sulle strade di Roma e provincia

Quello avvenuto su viale Palmiro Togliatti non è l'unico incidente sulle strade di Roma e provincia nella giornata di ieri. A Guidonia si sono scontrate frontalmente due auto: nell'impatto ha perso la vita il giovane rugbista e papà di 25 anni Massimiliano Bonansingo, mentre due ragazze a bordo dell'altra vettura coinvolta sono ricoverate in gravi condizioni. Un frontale è avvenuto anche a Fiumicino, in via dell'Aeroporto, dove nell'impatto tra due vetture sono rimasti gravemente feriti i conducenti.