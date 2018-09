Incidente stradale a Fiumicino, coinvolte due auto: gravi due uomini

Verso le 8 due automobili si sono scontrate in via dell’Aeroporto a Fiumicino, Roma. Si tratta di una Renault Scenic e di una Opel Vivaro. I due conducenti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, uno dei quali a bordo di un’eliambulanza.