Grave incidente stradale a Roma, a causa del quale una ragazza di 27 anni è ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata in ospedale. La ragazza, di origine cinese, è stata infatti investita da un'automobile mentre si trovava in viale Palmiro Togliatti. Soccorsa dai sanitari del 118, la 27enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, per effettuare i rilievi del caso e accertare la dinamica di quanto accaduto, sono arrivati gli agenti del Gruppo Casilino della Polizia Municipale di Roma.

Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani dopo i rilievi scientifici, la ragazza sarebbe stata investita da una Bmw, il cui autista si è subito fermato a prestare i primi soccorsi quando si è reso conto di cosa fosse successo. Stando a quanto si apprende, sembra che la 27enne stesse attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali quando è stata investita.