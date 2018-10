in foto: Massimiliano Bonansingo

Si chiama Massimiliano Bonansingo la giovane vittima dell'incidente avvenuto all'alba di ieri, domenica 30 settembre, in via Trento a Villalba di Guidonia in provincia di Roma. Qui si sono scontrate frontalmente una Skoda, con a bordo due ragazze rimaste gravemente ferite, e una Mercedes Classe A con al volante il 25enne. Quando i vigili del fuoco hanno estratto Massimiliano dalle lamiere, il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro purtroppo che constatarne il decesso.

Giovane papà, lascia un figlio piccolo e la compagna. Con la passione del rugby Massimiliano aveva vestito per molti anni la maglia della squadra Tivoli Rugby, che così lo ha ricordato su Facebook: "Con immenso dolore tutta la società Tivoli rugby, si stringe ai familiari del nostro ex giocatore Massimiliano Bonansingo, scomparso prematuramente dopo un incidente stradale. ‘Un rugbista non muore al massimo passa la palla'. Ciao Massi".

Il 25enne lavorava nel noto ristorante Sa Tanca di Guidonia, che ieri ha deciso di chiudere per lutto. "Lo staff del ristorante comunica che questa sera rimarrà chiuso per lutto, causa la prematura scomparsa di Massimiliano a seguito di uno sfortunato incidente stradale. – si legge nel post della pagina social del locale – Ragazzo sempre sorridente e gran lavoratore, lascerà un vuoto difficile da colmare in quella che per noi è una famiglia più che uno staff con cui si affrontano intere giornate lavorative Noi tutti siamo sconvolti. Scusateci per il disagio. Un forte abbraccio a tutti i suoi familiari da tutti noi".