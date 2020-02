Barberini riapre domani, martedì 4 febbraio, ma solo per i passeggeri in discesa dai treni e in uscita dalla stazione. A darne notizia Atac, che ha pubblicato una nota su Twitter. Come comunica l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città la stazione resterà invece interdetta per gli utenti in entrata e in salita a bordo dei convogli. la stazione sarà di nuovo accessibile, nelle modalità già chiarite, a partire da inizio servizio di domani. Un sospiro di sollievo, anche se in parte, per cittadini e pendolari che lavorano in zona e che per raggiungere via veneto per molti mesi sono stati costretti a spostarsi alternativamente in autobus o utilizzando la fermata della metro Repubblica.Una riapertura parziale ma che fa ben sperare che presto l'intero servizio lungo la linea A torni completamente alla normalità. Una volta restituita Barberini agli utenti, a mancare all'appello resta soltanto Cornelia.

Barberini riapre domani, le scale mobili hanno superato il collaudo

Dare ai passeggeri la notizia della riapertura di Barberini con tanto di data è stato possibile grazie alla prova di sicurezza delle scale mobili, che hanno finalmente superato il collaudo. Pochi giorni fa l'ok dell'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif), che ha dato il via libera. La chiusura di Barberini, oltre che recare un disagio agli utenti che si spostano per Roma utilizzando il trasporto pubblico, ha creato un danni ai commercianti dei negozi della zona, che hanno subito ingenti perdite per la diminuzione del flusso di persone di passaggio.