La stazione di Cornelia chiuderà dal 30 dicembre 2019. La misura per lavori di manutenzione a scale mobili e ascensori della fermata della linea A della metropolitana, nei pressi del capolinea Battistini. A dare la notizia Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, che informa: "Chiusura necessaria per lavori di revisione ventennale, nell'ambito del piano di interventi sulla rete metro di Atac e Roma Capitale". I treni, dunque, a partire dal 30 dicembre, transiteranno senza fermarsi in stazione a Cornelia, lungo entrambe le direzioni, proprio come attualmente accade a Barberini e Baldo degli Ubaldi.

Cornelia chiude: navette sostitutive

Atac comunica che "per ridurre i disagi, sarà attivata una linea di bus navetta MA13 che collegherà la fermata Cornelia alla stazione di Valle Aurelia, dove i passeggeri potranno raggiungere agevolmente la metro A o la linea ferroviaria Roma-Viterbo".

Ancora chiuse Barberini e Baldo degli Ubaldi

Le stazioni chiuse della metropolitana linea A di Roma attualmente sono Barberini e Baldo degli Ubaldi. La prima, per interventi agli impianti a seguito del crollo di un gradino della scala mobile, mentre la seconda per revisione a scale mobili e ascensori. Atac fa sapere che "i lavori stanno per terminare" e che tra breve saranno nuovamente aperte, a disposizione degli utenti del servizio pubblico. Barberini è interdetta ai viaggiatori da ben nove mesi, ma, ha comunicato Atac qualche giorno fa: "Le scale mobili sono pronte, aspettiamo che gli enti preposti definiscano le modalità per i collaudi". Se la verifica avrà esito positivo, la stazione sarà nuovamente accessibile. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino il mese scorso aveva anticipato che Barberini avrebbe riaperto a dicembre, ma solo per la discesa dei passeggeri. Baldo degli Ubaldi è invece stata chiusa il 18 ottobre.