La stazione metro di Barberini riaprirà a breve. Le scale mobili hanno superato il collaudo, e ieri l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) ha dato il via libera. Da Atac fanno sapere che non c'è ancora una data ufficiale per la riapertura, ma i lavori sono stati terminati e i collaudi svolti positivamente. A meno che non ci siano altri intoppi, adesso Atac sta aspettando solo l'ok ufficiale da parte delle autorità competenti: e così Barberini, una delle stazioni più frequentate e utilizzate dai turisti, potrà tornare a essere operativa dopo ben 319 giorni. La metro è stata chiusa per quasi un anno, arrecando danni e disagi a commercianti e cittadini, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della città di Roma, sia per quanto riguarda l'economia dei vari negozi della zona, che hanno subito ingenti perdite.

Metro Barberini, la chiusura un anno fa

La stazione metro di Barberini è chiusa dallo scorso 23 marzo in seguito al crollo di un gradino di una delle scale mobili. Due giorni dopo, la fermata è stata sequestrata e chiusa a tempo indeterminato. Nessuno però si aspettava che uno dei nodi principali della metro romana rimanesse interdetto così tanto tempo: c'è voluto un anno affinché i lavori terminassero e la stazione venisse messa in sicurezza. Attualmente rimangono chiuse le stazioni Cornelia e Baldo degli Ubaldi, sempre per problemi alle scale mobili. Mentre è probabile che nei prossimi mesi ci sarà bisogno di manutenzioni, e quindi di chiusure, dello stesso tipo su altre fermate della metro B. Adesso, per Barberini, manca solo il via libera del ministero dei Trasporti.