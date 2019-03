in foto: Il gradino rotto della scala mobile della stazione della Metro A Barberini – Foto Roma fa Schifo

La stazione Barberini della Metro A di Roma è temporaneamente chiusa a causa di un guasto alle scale mobili. Questa mattina, intorno alle 10 e 30, un gradino della scala mobile si è rotto (come si vede nella foto a lato). Per questo Atac ha deciso di disporre la chiusura dell'intera stazione. Nessuno è rimasto ferito in seguito all'incidente. Il personale presente in stazione ha aiutato i passeggeri che in quel momento si trovavano ancora sulla scala mobile. Questo l'annuncio pubblicato su Twitter sull'account ufficiale dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Roma: "Stazione Barberini temporaneamente chiusa; treni transitano senza fermare (intervento tecnico). Utilizzabile la vicina stazione Spagna. Seguono aggiornamenti".

A ottobre l'incidente alla stazione Repubblica della Metro A

Lo scorso 23 ottobre una scala mobile crollò all'interno della stazione Repubblica della Metro A, che da allora è chiusa al pubblico (ma dovrebbe riaprire a maggio, almeno così ha annunciato il Campidoglio). Coinvolti nell'incidente alcuni tifosi del Cska di Mosca, a Roma per assistere a un match di Champions League allo stadio Olimpico. Un video diffuso sui social network mostra il momento esatto in cui la scala mobile cedette e i tifosi diretti alle banchine caddero l'uno sull'altro. In 24 rimasero feriti, sette di loro in modo grave. Dalla sera dell'incidente iniziarono una serie di controlli e lavori di manutenzione soprattutto alle stazioni della Metro A Spagna, Barberini e Flaminio, che rimasero chiuse, proprio per verifiche agli impianti, per diversi giorni a ridosso delle feste natalizie. Oggi, 21 marzo 2019, nonostante i controlli, si è verificato un incidente alla stazione Barberini.