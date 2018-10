Grave incidente in metro a Roma. Una scala mobile è crollata all'interno della stazione Repubblica della linea A che è stata chiusa. Al momento dell'incidente stava transitando un gruppo di tifosi del Cska di Mosca. I treni della metro continuano a transitare senza fermarsi alla stazione. Piazza della Repubblica è stata chiusa, sul posto diverse ambulanze del 118, vigili del fuoco, polizia e carabinieri che stanno partecipando alle operazioni di soccorso tra le urla dei feriti. Un video, pubblicato su Twitter, mostra il momento del crollo, con i tifosi e i passeggeri diretti alle banchine che crollano gli uni sugli altri mentre il nastro cede, alcuni cercano scampo lanciandosi sulla scala mobile che viaggia parallelamente nell'altra direzione, mentre altri cercano invano di risalire verso l'alto.

Alcune persone state estratte dalle lamiere, gli arti straziati: un uomo da quanto si apprende ha perso un piede ed è gravissimo. I feriti sarebbero ventiquattro tra cui dodici supporters della squadra russa in città per la partita di Champions League in programma questa sera all'Olimpico, che stavano andando a prendere la metropolitana per recarsi a piazzale delle Canestre da dove si sarebbero recati poi allo stadio su mezzi dell'Atac scortati dalle forze dell'ordine. Da quanto ricostruito al momento del crollo i supporter del Cska sarebbero stati una quarantina e scendevano la scala cantando tra cori da stadio, quando l'allegria all'improvviso si è trasformata in terrore. I feriti sono stati trasportati in ospedale di questi sette sono in codice rosso in gravi condizioni.

Sul posto anche la sindaca di Roma Virginia Raggi: "Siamo qui per capire anche cosa è successo e siamo a disposizione dei feriti e delle famiglie". La Procura di Roma ha annunciato di aver aperto un'inchiesta: l'area è stata sottoposta a sequestro e gli inquirenti indagano per ora per lesioni. Anche Atac ha aperto un'inchiesta interna per stabilire cosa sia accaduto e ricercare eventuali responsabilità.

Neanche la gravità di quanto accaduto ha fermato la violenza attorno allo Stadio Olimpico, dove un gruppo di tifosi russi è entrato in contatto con gli ultras della Roma, da cui li separa una fortissima rivalità iniziata con gli scontri proprio a Roma avvenuti quattro anni fa. Nonostante l'imponente dispositivo di sicurezza i due gruppi sono entrati in contatto. Il bilancio è di un supporter del Cska ferito con una coltellata e due contusi. Le forze dell'ordine sono intervenute anche con l'ausilio degli idranti. Già la scorsa notta si era verificato un agguato ai danni dei moscoviti fuori un pub di Rione Monti.