Sul vagone di un treno della metropolitana di Roma si viaggia in modalità esclusiva: a porta aperta. Ad immortalare la scena un utente che ha ripreso in un video le immagini della corsa di un convoglio della linea B che va da Laurentina a Rebibbia, con le porte completamente spalancate. Intorno, i passeggeri, seduti, alcuni, i più vicini alla porta, si tengono ben saldi alle maniglie. Comprensibile, la paura di scivolare ci sta come anche la sensazione di finire a momenti scaraventati giù dal convoglio, specialmente per chi soffre di vertigini. Il video immortala l'interno del vagone, fortunatamente, almeno da ciò che si vede, senza passeggeri in piedi. Alcune persone sorridono "ridere per non piangere" si dice. Fuori dal treno scorrono velocissimi un tratto dell'interno della galleria e il paesaggio. Infine, finalmente, l'arrivo in stazione alla fermata Circo Massimo.

Metro Roma: chiuse Spagna, Barberini e Repubblica

La corsa in metro B con la porta aperta è uno dei segnali di un servizio dei trasporto pubblico giunto ormai al collasso se non verranno adottati provvedimenti seri. Intanto, dopo il licenziamento della ditta incaricata della manutenzione delle scale mobili, restano chiuse le stazioni di Spagna, Barberini e Repubblica della metro A e si prevede un secondo weekend con il centro storico parzialmente isolato, raggiungibile dalla fermata Flaminio, con navette sostitutive in autobus. Barberini è stata chiusa e non si sa ancora quando riaprirà, dopo il cedimento di due gradini, l'ha seguita Spagna, chiusa per accertamenti tecnici, mentre la stazione di Repubblica è interdetta agli utenti dall'ottobre scorso, a seguito del crollo della scala mobile nel quale sono rimaste ferite decine di persone.