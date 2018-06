"Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio Almirante. Domani stesso presenterò una mozione a mia prima firma". Così, con un tweet perentorio, Virginia Raggi imponeva il dietrofront alla sua stessa maggioranza sull'opportunità di dedicare a Roma una via all'ex segretario dell'Msi. Solo poche ore prima la maggior parte dei consiglieri del Movimento 5 stelle aveva votato assieme alla destra di Fratelli d'Italia, provocando dichiarazioni di giubilo tra gli esponenti del partito di Giorgia Meloni: nemmeno Gianni Alemanno da sindaco era riuscito nell'impresa di dedicare una via ad Almirante.

Nel salotto di Bruno Vespa poi, dove era andata a parlare dell'inchiesta sullo stadio della Roma, la sindaca era stata presa in contropiede dalla notizia appena arrivata in studio da Palazzo Senatorio: "Se l'aula ha votato favorevolmente credo assolutamente di sì. Se è passato vuol dire che i consiglieri si sono determinati e vogliono comunque intitolare la strada a questo personaggio. Il sindaco prende atto della volontà dell'aula, che è sovrana come il Parlamento"

Oggi, a una settimana di distanza, della mozione che Virginia Raggi avrebbe dovuto presentare a sua firma però non c'è traccia, almeno non nell'ordine del giorno depositato e reso pubblico. La sindaca e la sua maggioranza hanno avuto una settimana di tempo per rimediare a quello che Raggi ha giudicato come un grossolano passo falso, attirandosi le aspre critiche della Comunità ebraica romana, che ha ricordato il passato antisemita ed esplicitamente razzista di Almirante mai abiurato, e dell'Anpi.

La mozione sarebbe però pronto e la maggioranza ha chiesto che venga depositata in corso d'opera, ma deve esserci l'assenso di tutto i capigruppo. "L'ennesimo gesto di superficialità da parte della sindaca – dichiara Marco Palumbo del Partito democratico – Raggi aveva promesso un repentino cambio di rotta alla scelta della sua maggioranza eppure, dopo una settimana, la mozione ancora non è stata depositata. Sarebbe stato un sollievo per tutti i democratici se la cittadina fosse stata per una volta coerente scongiurando la vergogna per Roma di una via dedicata ad Almirante nel più breve tempo possibile".