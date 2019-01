Mattina di passione per gli automobilisti romani quella di oggi, giovedì 31 gennaio. A varie altezze del Grande Raccordo Anulare si registrano traffico e code. In carreggiata interna dell'Ardeatina, all'uscita verso Roma – Fiumicino ci sono lunghe file a causa di un incidente stradale. Un'auto ha sbandato e si è ribaltata al chilometro 57+700. Code sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna, da via Prenestina alla diramazione Roma Nord a causa di una manifestazione con veicoli che rallentano la circolazione dei veicoli. Un altro incidente stradale è avvenuto al chilometro 21+700 in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina dove si transita solo sulla corsi di sorpasso. A comunicare i disagi agli automobilisti Atral Infomobilità su Twitter e ha raccomandato a chi si trova in transito sulle strade interessate dal sinistro di prestare la massima attenzione.

Giorni della Merla: neve in provincia e strade gelate

I Giorni della Merla sono stati molto freddi anche quest'anno e in linea con la stagione invernale hanno portato aria gelida e neve anche a bassa quota. La zona dei Castelli romani, nella provincia a Sud della Capitale, è stata la prediletta dalla ‘Dama Bianca' finora. Piccoli fiocchi bianchi sono scesi dal cielo e hanno imbiancato il paesaggio, rendendolo incantato. Neve anche nel Viterbese, ma nulla, ancora, a Roma Nord e sul litorale. le scuole di Rocca di Papa, rocca Priora e Viterbo sono rimaste chiuse per oggi. Incubo per i pendolari dentro e fuori la Capitale: diversi i disagi negli spostamenti provocati dalla presenza di ghiaccio su strada che ha reso la marcia lenta, provocato la chiusura di alcuni tratti o piccoli incidenti.

Treni cancellati e in ritardo

Il ghiaccio ha provocato disagi alla al trasporto su rotaie: sono state giornate di passione per gli utenti del servizio pubblico che collega la provincia con la Capitale. Questa mattina presto, sulla linea Fl£ Roma – Viterbo, ci sono state delle soppressioni e i convogli successivi hanno subito ritardi, arrivando in stazione con vagoni stracarichi di passeggeri. Ieri i treni della stessa tratta hanno subito cancellazioni e ritardi di più di un'ora a causa di un guasto tra le stazioni di Oriolo Romano e Manziana che ha comportato ripercussioni per l'intero arco della giornata.