Abbondante nevicata nella Tuscia e nel capoluogo Viterbo, dove i fiocchi sono caduti nella serata di ieri e ancora più copiosi nella notte. Il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, con un'apposita ordinanza ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido "rilevata la contingibilità della situazione e ravvisata l’urgenza di salvaguardare l’incolumità pubblica e la sicurezza della popolazione, il sindaco ha pertanto disposto tale chiusura". Le scuole erano già state chiuse lo scorso 22 e 23 gennaio sempre per la neve. Scuole chiuse anche a Caprarola, mentre la zona più colpita dalla neve è quella a nord della provincia, in particolare sui Monti Cimini si sono registrati disagi e alcune strade sono state chiuse alla circolazione.

Neve a Viterbo: sospesa Viterbese-Ternana

Sempre per la neve è stata sospesa ieri sera la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C tra Viterbese e Ternana, che si stava disputando allo stadio Rocchi. Dopo il primo tempo, che vedeva in vantaggio la squadra ospite, l'arbitro ha sospeso il match per venti minuti decidendo poi per la sospensione.

Disagi sulla linea Roma-Viterbo

Disagi per i pendolari sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo a causa della neve. Due treni sono stati soppressi, mentre si registrano ritardi accumulati e vagoni stracarichi di passeggeri diretti verso la capitale.

Previsioni meteo Viterbo

A partire dal pomeriggio di oggi, dopo una breve tregua questa mattina, il maltempo tornerà su Viterbo e tutta la Tuscia. Previste piogge e possibili temporali fino alla giornata di domenica. Ma da domani le temperature saranno in netto rialzo, con scarsissime probabilità di nuove nevicate.