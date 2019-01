Non deludono in questo 2019 i Giorni della Merla, che per tradizione sono gli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31) oppure gli ultimi due giorni di gennaio e il primo di febbraio, e dovrebbero essere quelli più freddi dell'anno. Sull'Italia è in arrivo infatti una nuova ondata di maltempo e gelo, con temperature in discesa e abbondanti nevicate, con fiocchi anche in bassa quota, e temporali. La situazione di instabilità atmosferica e il maltempo.

Nella Capitale le temperature saranno comprese fino a mercoledì 30 gennaio, tra i 10 gradi di massima e 1 grado di minima, in risalita a partire da giovedì 32 gennaio. Abbondanti precipitazioni arriveranno a partire da mercoledì 30 gennaio, mentre per la giornata di martedì 29 il maltempo darà un tregua ai romani e non solo. Sono possibili poi nevicate anche in bassa quota, soprattutto per la giornata di mercoledì quando sono attese nevicate anche in pianura nelle regioni settentrionali. L'ondata di maltempo funesterà la capitale e tutto il Lazio ancora a partire da giovedì, con l'insistere di una nuova perturbazione, che si protrarrà fino a domenica 3 febbraio con piogge e possibili temporali accompagnati da venti forti